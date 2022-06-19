В Кировской области по вине детей произошло три пожара за два месяца

Результат неосторожного обращения детей с огнем - сгоревшая постройка. Фото: ОНДПР Куменского района/ГУ МЧС по Кировской области

За два месяца в Кировской области по вине детей произошло три пожара. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Происшествия случились в апреле и мае 2022 года из-за неосторожного обращения детей с огнем. Так, в поселке Краснооктябрьском от шалостей ребят пострадал арочный ангар, в СНТ «Рябинушка» поселка Кумены сгорел дачный дом, а в поселке Олимпийский - несколько хозпостроек.

Стоит помнить, что из-за игр детей с огнем могут пострадать животные, другие люди и сами виновники происшествия. Кроме того, большинство ребят не знают, что делать и как себя вести во время пожара. Поэтому важно проводить с ними профилактические беседы о правилах безопасности.

ВАЖНО

1. Не оставляйте спички, зажигалки и другие источники огня в доступном для детей месте.

2. Не поручайте детям самостоятельно разжигать печи, газовые плиты, включать электробытовые приборы.

3. Следите, чтобы дети не разжигали костры сами.

4. Уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых, организуйте им интересный досуг.

5. Регулярно рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении и вероятных последствиях пожара.

6. Будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности.

Дети должны также знать порядок действий при пожаре:

- позвонить по телефону «01», назвать свое полное имя, точный адрес дома и кратко сообщить о случившемся;

- как можно быстрее покинуть горящее помещение, помочь близким людям выйти на улицу и удалиться на безопасное расстояние;

- позвать на помощь родителей, соседей, прохожих, любых взрослых людей.