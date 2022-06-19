В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего почти неделю назад

Если вы видели этого человека, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести в начале недели. В последний раз Василия Бузмакова видели в поселке Афанасьево 13 июня 2022 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Василию Васильевичу 59 лет, рост 180 см, плотного телосложения, у него короткие черные с проседью волосы и карие глаза. Во что был одет мужчина на момент пропажи, неизвестно.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Василия Васильевича, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.