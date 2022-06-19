В Кировской области клещи покусали 11306 человек с начала сезона

Клещи могут быть переносчиками различных опасных заболеваний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала сезона в Кировской области от укусов клещей пострадали 11306 человек, среди них - 1897 детей. За минувшую неделю за медицинской помощью обратились 2755 человек. Статистику по состоянию на 16 июня приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По сообщению ведомства, показатель с начала сезона выше многолетнего в 1,2 раза. Активность клещей остается очень высокой на данный момент и соответствует текущему сезонному периоду. Чаще всего от них страдают дачники и жители загородных домов, выезжающие на природу, а также посетители кладбищ.

Специалисты исследовали 11198 клещей, и в 52% случаев паразиты были переносчиками боррелиоза, в 1,2% - энцефалита, 9,2% - эрлихиоза. Один ребенок заболел энцефалитом после питья козьего молока: вирус может находиться в сыром продукте в период нападения клещей.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными при прогулках, посещении природных участков, соблюдать элементарные правила предосторожности. Что касается продуктов: молоко необходимо употреблять только после кипячения. Вирус энцефалита может оставаться в том числе в еде, приготовленной из сырого молока - сметане, твороге и других.