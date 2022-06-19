В Кирове две маленьких девочки пострадали в ДТП

«Лада Гранта» врезалась в «Фольксваген», отчего последний перевернулся и наехал на дорожный знак. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове два маленьких ребенка пострадали в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 18 июня в 16.10 на перекрестке улиц Свободы и Красноармейской. «Лада Гранта», выезжая со второстепенной дороги, столкнулась с авто «Фольксваген Транспортер», который ехал по главной. Иномарка от удара опрокинулась и врезалась в дорожный знак. В результате пострадали трое человек - 36-летняя женщина-пассажир «Фольксвагена» и две малышки 2 и 4 лет. Степень тяжести их травм неизвестна.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия совершения аварии.