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Общество19 июня 2022 7:46

В Кирове 20 июня сотни горожан останутся без электричества

АО «Горэлектросеть» предупреждает о плановых отключениях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения связаны с плановыми работами и ремонтом оборудования.

Отключения связаны с плановыми работами и ремонтом оборудования.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя для горожан традиционно начнется с отсутствия электричества. 20 июня в Кирове пройдут плановые отключения. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут капитальный и плановый ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Время отсутствия ресурса будет варьироваться от трех до девяти часов. Всего без электричества в первый день новой недели останутся жители 28 домов Кирова.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства. Уточнить информацию кировчане могут по телефону 255-977.

Посмотреть график отключения электричества 20 июня 2022 года в Кирове можно по этой ссылке либо на скриншотах ниже.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru