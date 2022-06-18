В Кировской области 16 выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

К экзаменам ребят готовила учитель математики и по совместительству заместитель директора Елена Корзунина. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 17 июня, стали известны результаты ЕГЭ по математике. В Кировской области на 100 баллов экзамены сдали 16 человек. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, среди них 12 школьников - выпускники Кировского физико-математического лицея.

По словам преподавателя учреждения Елены Корзуниной, высокого результата ребятам удалось добиться с помощью работы по программе Людмилы Петерсон (автор концепции и учебников по математике - Ред.). Кроме того, школьники принимали активное участие в олимпиадах и научились правильно распределять время на выполнение заданий.

Напомним, что в Кирове шесть учеников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Среди них - учащиеся лицеев №21 и 28, гимназии №46 и других школ.