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Общество18 июня 2022 14:16

В Кировской области 16 выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Из них 12 школьников обучались в Кировском физико-математическом лицее
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
К экзаменам ребят готовила учитель математики и по совместительству заместитель директора Елена Корзунина. Фото: kirovreg.ru

К экзаменам ребят готовила учитель математики и по совместительству заместитель директора Елена Корзунина. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 17 июня, стали известны результаты ЕГЭ по математике. В Кировской области на 100 баллов экзамены сдали 16 человек. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, среди них 12 школьников - выпускники Кировского физико-математического лицея.

По словам преподавателя учреждения Елены Корзуниной, высокого результата ребятам удалось добиться с помощью работы по программе Людмилы Петерсон (автор концепции и учебников по математике - Ред.). Кроме того, школьники принимали активное участие в олимпиадах и научились правильно распределять время на выполнение заданий.

Напомним, что в Кирове шесть учеников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Среди них - учащиеся лицеев №21 и 28, гимназии №46 и других школ.