На перекрестке Щорса и Производственной установят светофор с бело-лунным сигналом

Пока новое оборудование будет работать на перекрестке в тестовом режиме. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В Кирове на перекрестке улиц Щорса и Производственной появится новый светофор с бело-лунным сигналом. Как сообщили в городской администрации, регулирование движения изменят в связи с жалобами кировчан на частные заторы на участке.

Оборудование с бело-лунным сигналом позволит убрать одну из фаз работы светофора. Речь идет о том, когда для транспорта загорается красный свет, а для пешеходов - зеленый.

Теперь горожане смогут пересекать проезжую часть при движении автомобилей в одном направлении. В этот момент новый светофор будет указывать водителям, что они могут повернуть направо, пропустив перед этим пешеходов.

Напомним, что в Кирове из-за ремонта и замены теплосетей ограничат движение по нескольким улицам. На некоторых участках работы продлятся до осени.