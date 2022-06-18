На улице Мира погибли ели, пересаженные с площади Конева

Деревья в 2020 году выкопали на площади Конева. Фото: vk.com/onfkirov

На аллее по улице Мира в Кирове засохли все пересаженные ели. Раньше деревья росли на площади Конева. Однако в 2020 году местные власти решили перенести их в другое место, чтобы расширить на участке пространство для зоны отдыха и проведения мероприятий.

Как уточнили в региональном штабе ОНФ, всего на площади выкопали 22 дерева. После волны негодования кировчан, чиновники сообщили, что подобрали для елей новое место, где для их роста есть все условия - на улицу Мира. Кроме того, они пообещали следить за состоянием деревьев.

В результате, все саженцы засохли и погибли. Активисты уточнили, что власти обещали высадить на аллею новые деревья. Правда время проведения работ не уточняется.