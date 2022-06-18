Прогноз погоды на 18 и 19 июня в Кирове: будет дождливо и прохладно

В воскресенье в Кирове в течение всего дня будет лить дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные синоптики прогнозируют в Кирове прохладную и дождливую погоду. Западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на 18 и 19 июня.

Суббота, 18 июня

Утром в городе будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +16 градусов. Днем ожидается небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +19. Вечером в Кирове похолодает до +13 градусов, осадки прекратятся. Ветер подует западный со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Воскресенье, 19 июня

С самого утра в Кирове будет лить дождь. Температура воздуха достигнет +15 градусов. Днем в Кирове потеплеет до +17…+19. Вечером погода практически не изменится. Ночью ожидается похолодание до +12, продолжит идти дождь. В течение суток будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 2-6 м/с. Атмосферное давление - 745 мм рт. ст.

Напомним, что в июне в Кирове ожидаются грозовые ливни и арктические вторжения. По сообщениям метеорологов-любителей, месяц окажется значительно холоднее, чем в прошлом году.