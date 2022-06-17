В Кирове из-за ремонта и замены теплосетей ограничат движение по нескольким улицам

На участках улиц пройдут реконструкция и замена теплосетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове началась реконструкция теплосетей. Из-за этого на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, работы проведут на улице Московской, а для транспорта до 10 августа ограничат участок от дома №140 до дома №156. Однако на этом ограничения не закончатся: второй этап начнет действовать с 11 августа по 8 сентября на пересечении проспекта Строителей и улицы Московской.

Еще одна реконструкция идет на улице Маклина. Ограничения введут на отрезке от перекрестка с улицей Горького до дома №63а.

17 июня с 19 часов до 16 часов 18 июня на улице Розы Люксембург на отрезке от Казанской до набережной Грина запретят остановку и парковку транспорта. А с 13 до 16 часов 18 июня этот отрезок перекроют.

Кроме того, планируется замена теплосетей на улице Карла Маркса. На трех отрезках в разное время частично перекроют проезжую часть:

- ул. Советская от дома №68 до перекрестка с Володарского - с 20 июня по 20 июля;

- ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Советской до перекрестка с ул. Розы Люксембург - с 20 июля по 20 августа;

- ул. Советская от пересечения с ул. Карла Маркса до дома № 68 - с 20 по 30 августа.