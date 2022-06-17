В Вятскополянском районе один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

Удар оказался слишком сильным. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 17 июня около 15 часов в Вятскополянском районе. На 12 км трассы «Сосновка - Кизнер» столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2110 и «Хендай Акцент». В результате погибла пассажирка иномарки. Еще четверо человек - оба водителя и пассажиры отечественного авто - получили травмы разной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и условия совершения ДТП.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.