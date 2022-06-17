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Общество17 июня 2022 12:24

В Кирове завершились поиски пропавшего шестилетнего мальчика

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Поиски шли в лесу неподалеку от дома, хозпостройках и дворах.

Поиски шли в лесу неподалеку от дома, хозпостройках и дворах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершились поиски шестилетнего ребенка, пропавшего утром 17 июня. Об этом сообщает областное УМВД.

Напомним, мальчик ушел из дома в поселке Ганино 17 июня около 11 часов утра, после чего его больше никто не видел. Поступили заявления в полицию и волонтерам «Лизы Алерт». На место выезжали добровольцы, сотрудники угрозыска, участковые и сотрудники ПДН. Поиски шли в лесу неподалеку от дома, в хозпостройках и дворах домов.

Ребенка удалось найти через час на сеновале в одной из таких построек. Разыскал его участковый, принимавший участие в поисках. Мальчика, целого и невредимого, вернули родителям.