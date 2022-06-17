В Кирово-Чепецке пенсионер из-за пьяной ссоры зарезал свою жену

Перебравший мужчина схватил нож и с ним набросился на супругу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке обнаружили тело убитой женщины. Подробности происшествия сообщает областной Следственный комитет.

Труп 64-летней чепчанки с колото-резаными ранами обнаружили 12 июня в квартире одного из домов по проспекту России. Как выяснили следователи, к убийству причастен муж пенсионерки. Они выпивали вместе, и в какой-то момент между супругами вспыхнула ссора. В пылу ее 65-летний мужчина схватил нож и набросился с ним на жену. Несчастная скончалась от полученных травм.

Подозреваемого удалось разыскать и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.