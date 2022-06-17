В Кирове ищут пропавшего шестилетнего ребенка

Если вы видели этого ребенка, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести ребенка. Авель Глушец ушел из дома 17 июня около 11 часов, и с тех пор информации о его местонахождении нет. В последний раз его видели в поселке Ганино.

Приметы мальчика сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Авелю шесть лет, рост 116 см, худощавого телосложения, у него светлые волосы и серо-зеленые глаза. На момент ухода из дома мальчик был одет в темные штаны, серую футболку, черные кроссовки и, возможно, бежево-черную полосатую кепку.

Волонтеры просят помочь в поисках Авеля. Если вы хотите присоединиться к отряду, необходимую информацию можно узнать здесь. Если же вы видели мальчика, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.