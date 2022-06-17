В Кирово-Чепецком районе временно закроют ж/д переезд

На участке будут проводиться ремонтные работы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Железнодорожный переезд в селе Просница в Кирово-Чепецком районе будет закрыт для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Движение перекроют с 23:00 20 июня до 12:00 21 июня. На участке будут проводить капитальный ремонт железнодорожного пути. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.
Горьковская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам