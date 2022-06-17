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Общество17 июня 2022 8:40

В Кирово-Чепецком районе временно закроют ж/д переезд

Движение приостановят с 23:00 20 июня до 12:00 21 июня
Дарья Ишкова
На участке будут проводиться ремонтные работы.

На участке будут проводиться ремонтные работы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный переезд в селе Просница в Кирово-Чепецком районе будет закрыт для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Движение перекроют с 23:00 20 июня до 12:00 21 июня. На участке будут проводить капитальный ремонт железнодорожного пути. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам