В двух районах Кирова 17 июня пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

17 июня в Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Пьяных водителей будут ловить в Ленинском и Октябрьском районах города. Въезды и выезды из Кирова также будут патрулировать. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Инспекторам будут помогать активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают, что за вождение в пьяном виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Водителям также стоит помнить, что во всех патрульных машинах стоят видеорегистраторы.