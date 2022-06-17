В Кирове до середины сентября благоустроят девять дворов

На работы выделили более 50 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове благоустроят девять дворовых территорий. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, на Воровского, 141 и Менделеева, 25 работы уже завершили: отремонтировали проезды, обустроили тротуары и парковки, установили скамейки. Во втором дворе также появилось ограждение для зеленых насаждений.

Завершается благоустройство территорий на Пугачева, 33 и Калинина, 49: рабочие уложили второй слой асфальта на дороге и теперь устанавливают урны и скамейки. Во дворе дома №189 по улице Московской начали ставить опоры освещения, а в августе рабочие займутся расширением проезжей части, укладкой асфальта и ремонтом тротуаров.

Всего в текущем году подрядчик должен благоустроить 35 дворовых территорий, на что в сумме потратят более 50 миллионов рублей. Работы продлятся до 15 сентября.