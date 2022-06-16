В Куменском районе пьяный водитель угнанного трицикла сбил инспектора ДПС

Мужчина угнал самодельный трицикл и отправился кататься. Фото: полиция Кировской области

Как сообщает областное УМВД, инцидент произошел 15 июня рядом с поселком Олимпийский. Сотрудники ГИБДД заметили на дороге мужчину, ехавшего на самодельном трехколесном транспортном средстве. Водитель управлял им явно неуверенно, но и остановиться не пожелал - даже после требования инспекторов.

Началась погоня, в результате которой патрульная машина обогнала лихача. Тот сбил одного из правоохранителей и только после этого остановился. Мужчину задержали, пострадавшему оказали медпомощь. Водитель оказался пьяным, а трицикл - угнанным. Причем хозяин транспорта узнал об угоне уже от полицейских, которые возвращали ему имущество.

Сейчас решается вопрос о возбуждении сразу двух уголовных дел - за угон трицикла и наезд на инспектора. Материалы переданы в областной Следком.