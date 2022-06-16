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Общество16 июня 2022 14:22

В Кирове два ученика сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Это экзамен повышенной сложности
Дарья Ишкова
Основной период сдачи экзаменов продлится до 2 июля.

Основной период сдачи экзаменов продлится до 2 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцатиклассники Кировской области продолжают сдавать единые государственные экзамены. Стало известно, что двое выпускников получили 100 баллов по профильной математике. Об этом сообщили в администрации города.

В итоговой аттестации принимали участие 1156 человек. Максимальный балл получили обучающиеся лицея № 21 и школы № 47. Профильная математика - экзамен повышенной сложности. Его выбирают для поступления в профильные вузы.

Математику базового уровня сдавали 1355 выпускников, их итоги будут известны в ближайшее время. Еще ожидаются результаты по физике и обществознанию. Выпускникам осталось сдать только информатику и иностранный язык.

Ранее мы писали, что 100 баллов по химии и литературе получили 8 учащихся, а по русскому языку 6.