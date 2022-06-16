В Кировской области разыскивают пенсионера, пропавшего в лесу сутки назад

Волонтеры просят кировчан помочь в поисках пропавшего. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области пенсионер ушел в лес и пропал. В последний раз Николая Сапрыкина видели 15 июня в 6 утра в деревне Большие Сусловы Юрьянского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Николаю Николаевичу 72 года, рост 170 см, худощавого телосложения, у него седые волосы, карие глаза и густые черные брови. Особая примета - отсутствие левой руки. На момент ухода из дома мужчина был одет в темно-зеленую куртку, серую футболку, темно-синие брюки и сапоги такого же цвета, а также синюю шапку.

Волонтеры просят кировчан помощи кировчан. Если вы хотите помочь, всю необходимую информацию о том, как присоединиться к поискам, можно узнать тут. Если вы знаете, где находится мужчина, или видели его, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.