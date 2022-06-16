В Кирове мотоцикл врезался в иномарку

Машина столкнулась с мотоциклом при развороте. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове мотоцикл врезался в автомобиль. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня, 16 июня, в 08.40. На улице Московской, у дома №174, в «Киа» при развороте врезался попутный мотоцикл. Удар оказался серьезным: у машины вмятина на двери и разбито стекло, «железного коня» отбросило на обочину. В результате 49-летний водитель мотоцикла получил травмы, степень их тяжести неизвестна. 31-летний мужчина за рулем иномарки не пострадал. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

За минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять происшествий, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.