В Кирово-Чепецке частично отремонтируют узкоколейку на Каринторф

Расписание временно изменится из-за ремонта. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирово-Чепецке отремонтируют узкоколейку на Каринторф. Об этом сообщает местная горадминистрация.

По сообщению пресс-службы мэрии, на мосту железной дороги заменят брус - в целях безопасности. Средства на работы выделят из регионального бюджета. Ремонт проведет «Музей железной дороги», в чьем ведении находится узкоколейка, с 30 июня по 31 августа. В связи с этим временно изменится расписание поезда.

До конца ремонта отменяются рейсы из Каринторфа в 08.00, 09.30, 13.20 и с рзд. Новый в 08.40, 10.30, 14.10. Сохраняются рейсы в 06.40, 16.40 19.15 (из Каринторфа) и в 07.20, 17.30, 20.20 (с рзд. Новый).

В мэрии Чепецка также отметили, что движение для пешеходов по мосту запрещено вне зависимости от ремонта.