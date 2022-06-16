Выборы депутатов кировской Гордумы назначили на 11 сентября

Решение приняли на очередном заседании депутатов Гордумы. Фото: admkirov.ru

В Кирове определили дату выборов депутатов Гордумы. Решение приняли на очередном заседании народных избранников, которое состоялось 16 июня.

Назначить день выборов нового созыва предложили на 11 сентября 2022 года. Депутаты единогласно поддержали предложение. Таким образом, дата депутофициально утверждена. Стоит отметить также, что 11 сентября состоятся и выборы нового губернатора Кировской области. Как мы ранее сообщали, такую дату утвердило региональное Законодательное Собрание.

Ранее мы также писали, что в день выборов губернатора и депутатов Гордумы состоятся и выборы руководителей представительных органов.