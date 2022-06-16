В Кировской области произошло 477 ДТП в 2022 году

ГИБДД напоминает водителям быть внимательнее на перекрестках. Фото: Иван ПРОХОРОВ

За 5 месяцев 2022 года в Кировской области произошло 477 ДТП, в которых погибли 57 человек и 620 были травмированы. Каждая пятая авария происходит из-за несоблюдения очередности проезда. В данных происшествиях 3 человека погибли, а 119 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ГИБДД напоминает водителям быть внимательнее на перекрестках: обращать внимание на дорожные знаки и светофор, оценивать и прогнозировать ситуацию на дороге. На регулируемом перекрестке перед движением нужно убедиться, что все водители закончили маневры и остановились. На нерегулируемом - сначала следует пропустить тех, кто едет справа или движется по главной дороге.

Во избежание аварий необходимо держать дистанцию с автомобилем впереди и двигаться со скоростью дорожного потока.