В Кирове полуторагодовалый малыш получил ожоги 15% тела, обварившись кипятком

Пострадавшего малыша доставили в областную травматологию. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Кирове врачи помогли полуторагодовалому малышу с опасными для жизни ожогами. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Несчастный случай произошел в июне. Как выяснилось, мать оставила старшую дочь присматривать за малышом. Девочка налила себе горячего чая и поставила кружку на край стола, а мальчик опрокинул ее на себя. Ребенок получил ожоги 15% тела 2-3 стадии, и его пришлось госпитализировать в отделение термической травмы Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

ВАЖНО

В Минздраве сообщают, что наиболее часто подобные травмы встречаются у детей до 4 лет - как правило, из-за недосмотра взрослых и особенностей поведения самих детей. Ведомство также отмечает, что даже небольшой объем жидкости способен оставить серьезный ожог, а поражение более 5% для малышей считается опасным для жизни.

- Если термическая травма случилась, необходимо убрать поражающий фактор и охладить место ожога под струей воды. Нельзя смазывать пораженную область маслом, кремами и мазями, препаратами с пантенолом или самостоятельно отрывать прилипшую к коже одежду. Если ребенок получил ожог нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно ехать в лечебное учреждение, - добавили в Минздраве.