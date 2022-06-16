В Кирове 6 учеников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Основной период сдачи экзаменов продлится до 2 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Кировской области продолжают сдавать Единые государственные экзамены. На днях стали известны результаты экзамена по русскому языку. Максимальный балл получили 6 учеников. Об этом сообщили в администрации города.

Свои знания русского языка проверяли 2527 выпускников. И 15 июня объявили результаты. Стобалльниками стали учащиеся лицеев № 21 и №28, гимназии № 46, школ № 40, №51 и №66. В ближайшее время станут известны результаты ЕГЭ по математике, физике и обществознанию. Впереди у ребят осталась только аттестация по иностранному языку и информатике.

Ранее мы писали, что 100 баллов по химии и литературе получили 8 выпускников.