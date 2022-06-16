В Кирове прокуратура потребовала реальные сроки для Шульгина и Ишутинова

Шульгина и Ишутинова задержали по этому делу еще в 2020 году. Фото: СУ СКР по Кировской области

Прокуратура запросила для Шульгина и Ишутинова реальные сроки - 5 и 4 года соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предъявленному обвинению, экс-глава администрации и бывший руководитель УДПИ превысили свои полномочия при закупке фото- и видеокамер для фиксации правонарушений на дорогах. Оба приняли и согласовали 20 комплексов, не соответствующих требованиям контракта. Общая сумма ущерба составила более 21 миллиона рублей.

- По итогам представления доказательств вины подсудимых государственные обвинители прокуратуры Кировской области ориентировали суд на назначение наказания в виде 5 и 4 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима, с лишением каждого права занимать должности на государственной службе на срок 3 года, - сообщает областная прокуратура.

Прения по делу продолжатся сегодня, 16 июня.