Мост превращается в водопад после каждого дождя. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове мост через Хлыновку топит с каждым дождем. О проблеме сообщили активисты ОНФ, к которым обратились местные жители.

Ранее мост пришел в негодное состояние, и его начали ремонтировать: в минувшем году уложили настил. Сейчас все портит нерешенная проблема с водоотведением. С каждым дождем мост превращается в водопад. А поскольку его ремонт так и не завершен, ходить по нему люди опасаются: неизвестно, что окажется на дне глубокой лужи. Если идти в обход - то только по Ленина, увеличивая свой путь на километр.

Активисты направили обращение в администрацию Кирова с просьбой решить проблему с водоотведением.