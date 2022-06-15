В мае моторное топливо в Кировской области подешевело

В мае подешевел бензин марки АИ-92 и АИ-95. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области снова подешевел бензин. Кировстат предоставил исследование изменения цен на товары и услуги в мае 2022 года.

Согласно выводам специалистов, в минувшем месяце стоимость отдельных видов моторного топлива продолжала снижаться. Так, газовое моторное топливо подешевело на 6,2%. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал доступнее на 0,1%, дизельное топливо - на 0,04%. Не изменилась только цена на бензин марки АИ-98, оставшись на прежнем уровне.

Для сравнения, в апреле 2022 года снижение роста цен на газовое топливо составило 8,5%. Изменение стоимости «девяносто второго» и «девяносто пятого» бензин, а также дизельного топлива, осталось на том же уровне, что и в минувшем месяце: 0,1%.