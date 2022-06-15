В Нововятске 16 июня перекроют железнодорожный переезд на Советской

Движение транспорта через переезд на Советской временно ограничат. Фото: пресс-служба ГЖД

В Нововятске из-за ремонта временно перекроют железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде на улице Советской. В его зоне проведут асфальтировку дороги. Движение автотранспорта будет ограничено 16 июня с 8 до 16 часов. Пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме, по словам ведомства.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в пресс-службе.