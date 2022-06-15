В Кирове фонтан на Театральной площади закрыт на чистку на пару дней

Рабочие полностью почистят фонтан и проверят состояние его комплектующих. Фото: admkirov.ru

В Кирове фонтан на Театральной площади закрыли на техобслуживание. Об этом сообщает горадминистрация.

Ежемесячно чаши и коммуникации объекта чистят от грязи, солевых отложений и мусора, который рабочие достают в немалом количестве. Еще одна беда - монетки, которые в фонтан бросают по традиции. Кировчан и гостей города просят не делать этого.

Для полноценной чистки фонтана его отключат, сольют воду и полностью почистят поверхность. Рабочие также проверят состояние форсунок, сливов и резьбовых соединений. При необходимости проводится и косметический ремонт. Предположительно, через пару дней фонтан на Театральной площади снова заработает.