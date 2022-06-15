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Общество15 июня 2022 11:10

Из прудов в парке имени Кирова почти каждый день достают 20 кубометров мусора

В основном это бутылки, пакеты, обертки и ветки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пруды в парке у цирка чистят ежедневно. Фото: admkirov.ru

Пруды в парке у цирка чистят ежедневно. Фото: admkirov.ru

Из прудов в парке имени Кирова почти ежедневно достают 20 кубометров мусора. А иногда и больше. Об этом сообщает горадминистрация.

Кировчане постоянно жалуются в соцсетях на загрязнение прудов в парке у цирка. При этом практически весь мусор туда бросают сами посетители. Из водоемов достают бутылки, обертки, пакеты, ветки и другие мелкие отходы. Оба пруда подрядчик чистит ежедневно, согласно муниципальному контракту по содержанию парковой зоны.

К уборке приступают с самого утра, стараясь очистить объекты в течение одной смены. Теруправление контролирует ход работ.