Из прудов в парке имени Кирова почти каждый день достают 20 кубометров мусора

Пруды в парке у цирка чистят ежедневно. Фото: admkirov.ru

Из прудов в парке имени Кирова почти ежедневно достают 20 кубометров мусора. А иногда и больше. Об этом сообщает горадминистрация.

Кировчане постоянно жалуются в соцсетях на загрязнение прудов в парке у цирка. При этом практически весь мусор туда бросают сами посетители. Из водоемов достают бутылки, обертки, пакеты, ветки и другие мелкие отходы. Оба пруда подрядчик чистит ежедневно, согласно муниципальному контракту по содержанию парковой зоны.

К уборке приступают с самого утра, стараясь очистить объекты в течение одной смены. Теруправление контролирует ход работ.