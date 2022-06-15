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Происшествия15 июня 2022 10:33

В Малмыжском районе в аварии пострадал полуторагодовалый ребенок

Машина, в которой ехал малыш, съехала в кювет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на 280 км трассы «Киров-Малмыж-Вятские Поляны». Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла на 280 км трассы «Киров-Малмыж-Вятские Поляны». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в ДТП пострадал полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось 14 июня в 08.20 в Малмыжском районе. На 280 км трассы «Киров-Малмыж-Вятские Поляны» «Шевроле» съехал в кювет. По предварительным данным, 55-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением. В результате аварии пострадали три человека: водитель, пассажирка и полуторагодовалый ребенок. Степень тяжести травм неизвестна.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых пострадали восемь человек. Погибших нет.