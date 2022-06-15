В Кирове гендиректор фирмы отделался условным сроком за растрату 2,5 миллиона рублей

Суд вынес приговор: два года лишения свободы условно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове гендиректора коммерческого предприятия осудили за присвоение и растрату 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

В 2019-2020 годах мужчина, будучи руководителем фирмы, неоднократно выдавал беспроцентные займы подконтрольной организации, фактически отдавая казенные деньги по собственному усмотрению. Общая сумма превысила 2,5 миллиона рублей. Средства в бюджет фирмы так и не вернулись.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Однако на стороне гендиректора были смягчающие обстоятельства - в том числе частичный возврат утраченных денег: более 1,1 миллиона рублей. Поэтому бывший руководитель отделался условным сроком. Кроме того, он обязан будет вернуть учредителю фирмы оставшуюся сумму.