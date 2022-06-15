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Общество15 июня 2022 9:07

С начала года в Кировской области произошло девять ДТП с дикими животными

Сейчас продолжается период высокой активности лосей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вероятность выхода лосей на дорогу сейчас достаточно высока.

Вероятность выхода лосей на дорогу сейчас достаточно высока.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С начала 2022 года на дорогах Кировской области произошло девять ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как правило, аварии с участием лесных жителей происходят зачастую в летние месяцы. В июне минувшего года произошло 33 таких ДТП: 27 - с лосями, 4 - с кабанами, одно - с косулей и еще одно - с лисицей.

Водителей просят быть бдительными и осторожными в вечернее и ночное время, особенно на трассах, примыкающих к лесному массиву. Стоит также помнить, что сейчас продолжается период высокой активности лосей и вероятность их выхода на дорогу увеличивается.