С начала года в Кировской области произошло девять ДТП с дикими животными

Вероятность выхода лосей на дорогу сейчас достаточно высока. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С начала 2022 года на дорогах Кировской области произошло девять ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как правило, аварии с участием лесных жителей происходят зачастую в летние месяцы. В июне минувшего года произошло 33 таких ДТП: 27 - с лосями, 4 - с кабанами, одно - с косулей и еще одно - с лисицей.

Водителей просят быть бдительными и осторожными в вечернее и ночное время, особенно на трассах, примыкающих к лесному массиву. Стоит также помнить, что сейчас продолжается период высокой активности лосей и вероятность их выхода на дорогу увеличивается.