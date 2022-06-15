В Кирово-Чепецке жители дома обнаружили в подъезде труп женщины

Подозреваемого в убийстве задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке в подъезде дома обнаружили труп женщины. О произошедшем сообщает областное УМВД.

Сигнал поступил в полицию 14 июня около 16 часов. Жители одного из домов по переулку Первомайского сообщили, что в их подъезде лежит тело женщины со следами побоев на лице. Скоро выяснилось, что 36-летняя погибшая жила в этом же доме вместе с 61-летним мужчиной, ранее судимым. Удалось также узнать, что накануне они поругались.

На следующий день его задержали. Оказалось, что он и убил свою сожительницу. С его слов, в тот день он пришел домой и обнаружил незваных гостей: женщина пустила в квартиру через окно посторонних, с которыми вместе выпивала. Всех лишних мужчина выгнал, а сожительницу избил, после чего ушел из дома, а вернувшись, понял, что та не дышит. Тело он вынес в подъезд, а сам сбежал.

Полиция передала материалы в областной Следком для принятия решения о возбуждении уголовного дела.