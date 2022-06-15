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Происшествия15 июня 2022 7:42

Главу Афанасьевского сельского поселения обвинили в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Глава поселения раздавал квартиры не нуждающимся в этом жителям поселка.

Глава поселения раздавал квартиры не нуждающимся в этом жителям поселка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области на главу Афанасьевского городского поселения завели уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следком.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. Как оказалось, он заключал с разными жителями договоры социального найма квартир, при этом те не были малоимущими и не нуждались в предоставлении помещения. Иными словами, он раздавал квартиры по каким-то своим принципам.

- Тем самым он превысил свои должностные полномочия и существенно нарушил права и законные интересы малоимущих жителей данного городского поселения, состоящих в очереди нуждающихся в жилом помещении, - сообщает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.