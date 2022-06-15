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Общество15 июня 2022 6:05

В Кирове на аварийном перекрестке Воровского-Володарского установили светофор

15 июня его запустят в работу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На нерегулируемом пешеходном переходе регулярно происходят серьезные аварии. Фото: admkirov.ru

На нерегулируемом пешеходном переходе регулярно происходят серьезные аварии. Фото: admkirov.ru

В Кирове аварийный перекресток улиц Володарского и Воровского оборудовали светофором. Об этом сообщает горадминистрация.

- Светофорное регулирование на указанном перекрестке настроено с учетом работы других объектов на ул. Воровского: для транспортных средств планируется создать так называемую «зеленую линию», - сообщили в мэрии.

Регулировщик поставили после нескольких серьезных аварий на пешеходном переходе. Заработает он уже сегодня. Стоит отметить, что светофоры планируется установить еще в нескольких местах города. Два из десяти объектов уже размещены - на улицах Коммунистической в Нововятске и Павла Корчагина, 215.