Кировская область заняла 64 место в рейтинге по доступности жилья

Средняя стоимость жилья в Кировской области - 3,6 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кировская область оказалась на 64 месте из 84 в рейтинге по доступности жилья. Согласно данным РИА Новости, семье с одним ребенком потребуется 9,7 лет, чтобы накопить на квартиру. Это на 1,7 года больше чем в 2021 году. В среднем квартира обойдется в 3,6 млн рублей.

Самым доступным оказалось жилье в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. В этих регионах семьям требуется от 2 до 3 лет, чтобы накопить на жилье. При этом его средняя стоимость составляет от 4,5 до 5,5 млн рублей.

Тяжелее всего придется жителям Республики Крым, Севастополя и Кабардино-Балкарии. Им понадобится от 15 до 17,7 лет. На Северном Кавказе в среднем жилье стоит 3,2 млн рублей, в Крыму чуть больше 6 млн рублей.