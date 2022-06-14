В Кирове можно будет увидеть суперлуние

Суперлуние можно будет увидеть в ночь на 15 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня кировчане смогут увидеть небесное явление - суперлуние. Об этом рассказали в группе «Любительская астрономия в Кирове». Это событие происходит незадолго до или после момента прохождения спутника максимально близко к орбите Земли, на расстоянии 357 тысяч километров.

Обычное полнолуние наступило уже в 14:52 по Московскому времени, но предельно рядом с нашей планетой Луна окажется в ночь на 15 июля в 02:21. К сожалению, увидеть разницу между суперлунием и привычной нам круглой фазой спутника сложно. Но чтобы все же оценить различие, нужно встать там, где размеры Луны получится сравнить с величиной близлежащих зданий или деревьев.

Уточним, что в летние месяцы спутник в полной фазе не поднимается высоко над горизонтом, поэтому крупным он будет смотреться на протяжении всей ночи.