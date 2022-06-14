В Кирове до сентября ограничат движение по участку улицы Свердлова

Ограничения будут действовать до 30 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта по участку улицы Свердлова. Об этом сообщает горадминистрация.

Речь идет об отрезке от дома №23/3 до остановки «Северная больница». Ограничения будут действовать до 30 сентября. Причиной стала перекладка теплосетей на участке улицы. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Напомним, ранее мы сообщали, что в течение лета в Кирове заменят 50 км теплосетей. Кроме того, в областном центре сейчас проходят гидравлические испытания. Подробности - здесь.