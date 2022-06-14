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Общество14 июня 2022 12:03

В Кирове до сентября ограничат движение по участку улицы Свердлова

На отрезке проходит перекладка теплосетей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ограничения будут действовать до 30 сентября.

Ограничения будут действовать до 30 сентября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта по участку улицы Свердлова. Об этом сообщает горадминистрация.

Речь идет об отрезке от дома №23/3 до остановки «Северная больница». Ограничения будут действовать до 30 сентября. Причиной стала перекладка теплосетей на участке улицы. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Напомним, ранее мы сообщали, что в течение лета в Кирове заменят 50 км теплосетей. Кроме того, в областном центре сейчас проходят гидравлические испытания. Подробности - здесь.