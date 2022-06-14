В Кировскую область приедет старейшая велопутешественница России

Путешествовать на велосипеде Юлия Михайлюк начала после выхода на пенсию. Фото: Вера ТАРАНОВА

Юлия Михайлюк, 81-летняя жительница Твери, путешествует по стране на велосипеде. В этом году женщина уже проехала через Республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Планирует она заехать и в Кировскую область. Напомним, что в 2019 году велопутешественница уже посещала наш регион, а именно город Котельнич.

Путешествовать на велосипеде Юлия начала после выхода на пенсию. Свои велопробеги она посвящает памятным датам и праздникам. В 2008 году установила рекорд в категории «Самая пожилая велопутешественница России». В одиночку проехав 20 тысяч километров - из Твери до Сахалина и обратно.