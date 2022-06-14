Смертельная драка в общежитии на Лепсе: дело кировчанина передали в суд

Кировчанина будут судить за избиение, повлекшее по неосторожности смерть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело кировчанина, в феврале до смерти избившего незнакомого мужчину в общежитии на Лепсе, передали в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Следствие выяснило, что оба участника драки были пьяны. Во время беседы на почве ревности у них возникла ссора. Она перешла в стычку и 29-летний парень несколько раз ударил своего собеседника. В итоге 39-летний мужчина скончался от полученных травм. Позже «победителя в драке» задержали. На него завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Следователи провели разбирательство и выяснили подробности произошедшего. Прокурор Октябрьского района передал уголовное дело с обвинением в суд. Сейчас оно ждет рассмотрения.