В Кировской области увеличат финансирование проекта по поддержке местных инициатив

Врио губернатора Александр Соколов поручил проработать вопрос с увеличением финансирования ППМИ. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области увеличится финансирование проекта по поддержке местных инициатив. Такое поручение дал врио губернатора Александр Соколов.

ППМИ в Кировской области работает уже более 10 лет. В последнее время возникли трудности с его реализацией из-за подорожания стройматериалов. Больше всего переживают жители региона, которые уже успели вложиться в исполнение проектов. По словам Александра Соколова, в таком случае необходимо увеличить помощь из бюджета.

Возможность внесения поправок в бюджет об увеличении финансирования рассмотрят до 20 июня. После этого срока врио губернатора заслушает доклад об исполнении поручения.