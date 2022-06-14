В Кирове разыскивают женщину, пропавшую две недели назад

Кировчан просят помочь в поисках женщины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают женщину, пропавшую без вести две недели назад. Елену Бордюгову в последний раз видели 1 июня в селе Русское. С тех пор информации о ее местонахождении нет, однако кировчанка может быть в любом районе.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Елене 44 года, рост 165 см, среднего телосложения, у нее черные волосы до плеч. На момент исчезновения женщина была одета в коричневую кожаную куртку, черные спортивные брюки и белые кроссовки. С собой у нее была дамская сумочка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.