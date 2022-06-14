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Происшествия14 июня 2022 8:27

В Кирове задержали трех подозреваемых в краже алкоголя

Они похитили спиртное на спор
Иван Кабанов
Патруль Росгвардии задержал трех парней за кражу.

Патруль Росгвардии задержал трех парней за кражу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На днях в одном из магазинов на улице Дзержинского произошел грабеж. Виновниками оказались трое молодых людей. Об этом сообщили на сайте управления нацгвардии по Кировской области.

Патруль росгвардейцев от дежурного узнал информацию о случившемся. Сотрудники сразу отправились к магазину. Продавец рассказала, что один из трех парней взял товар и положил его себе за пазуху. Женщина заметила это и попросила вернуть украденное. Однако молодые люди ответили ей отказом и ушли.

Сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски нарушителей. Их удалось найти почти сразу же. Для продолжения расследования троицу доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что товарищи захотели похитить спиртное на спор. После кражи воры просто сдали товар в комиссионный магазин.