В Кирове задержали трех подозреваемых в краже алкоголя

Патруль Росгвардии задержал трех парней за кражу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На днях в одном из магазинов на улице Дзержинского произошел грабеж. Виновниками оказались трое молодых людей. Об этом сообщили на сайте управления нацгвардии по Кировской области.

Патруль росгвардейцев от дежурного узнал информацию о случившемся. Сотрудники сразу отправились к магазину. Продавец рассказала, что один из трех парней взял товар и положил его себе за пазуху. Женщина заметила это и попросила вернуть украденное. Однако молодые люди ответили ей отказом и ушли.

Сотрудники правоохранительных органов отправились на поиски нарушителей. Их удалось найти почти сразу же. Для продолжения расследования троицу доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что товарищи захотели похитить спиртное на спор. После кражи воры просто сдали товар в комиссионный магазин.