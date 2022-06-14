Полицейские поймали женщину, обманувшую кировчанку два года назад

Аферистка украла у кировчанки 3000 рублей. Фото: архив «КП» Киров.

В 2020 году в кировскую полицию обратилась женщина. Она заявила, что ее обманули на три тысячи рублей при покупке игрушечной кухни. Покупательница по просьбе продавца оформила предоплату. После этого мошенница перестала выходить на связь.

На преступницу возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Затем полицейские провели расследование и установили ее личность. Выяснилось, что подозреваемая может проживать в Краснодарском крае. Сотрудники правоохранительных органов выехали туда в командировку и задержали аферистку. Она признала свою вину.

В итоге полицейские установили все обстоятельства произошедшего и помогли возместить пострадавшей ущерб. Также сотрудники выяснили, что мошенница ничего не продавала, для объявления она использовала чужие фотографии.

Сейчас расследование уже окончено. Уголовное дело с обвинительным приговором прокурор передал в суд на рассмотрение.