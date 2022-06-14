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Общество14 июня 2022 7:23

В Кировской области с 10 по 13 июня в ДТП пострадало 28 человек

Сотрудники ГИБДД пресекли 1239 нарушений ПДД
Дарья Ишкова
Было задержано 62 пьяных, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя, и 40 без прав.

Было задержано 62 пьяных, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя, и 40 без прав.

Фото: Евгения ГУСЕВА

За прошедшие выходные, с 10 по 13 июня, в Кировской области случилось 24 ДТП, в которых 28 человек получили травмы и один погиб. В областном центре произошло 10 аварий, остальные в Кирово-Чепецком, Юрьянском, Подосиновском, Котельничском, Яранском, Слободском, Пижанском, Вятскополянском и Омутнинском районах. В этих происшествиях один человек погиб и еще 18 били травмированы.

За 4 дня сотрудники ГИБДД пресекли 1239 нарушений ПДД. Было задержано 62 пьяных, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя, и 40 без прав.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что недопустимо садиться за руль в пьяном виде. Наказание за это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком полтора-два года.