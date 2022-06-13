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Происшествия13 июня 2022 12:43

В Уржумском районе пожар унес жизнь 73-летней женщины

В результате происшествия также пострадал молодой человек
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожар случился в одной из деревень Уржумского района.

Пожар случился в одной из деревень Уржумского района.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уржумском районе в пожаре погибла женщина. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Происшествие случилось 12 июня в 03.35 в деревне Теребиловка. Огонь вспыхнул в шестиквартирном жилом доме. Скорее всего, пожар начался в пятой квартире - именно она пострадала сильнее всех: в ней обгорели стены, потолок, пол и имущество. Огонь также уничтожил стены и крышу веранды.

Тушением занимались два расчета и добровольная пожарная команда. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 73-летней женщины. В пожаре пострадал также 26-летний молодой человек. Его с ожогами верхних и нижних конечностей госпитализировали в реанимационное отделение «ЦТОиН».

Предполагаемая причина пожара не называется.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы сообщали, что в Омутнинской ЦРБ вспыхнул пожар из-за неисправного обогревателя. Подробности - здесь.