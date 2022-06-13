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Общество13 июня 2022 10:54

В Кировской области работают около 5000 нелегальных перевозчиков

Такие организации возьмут на особый контроль
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Транспорт нелегальных перевозчиков могут перемещать на спецстоянку.

Транспорт нелегальных перевозчиков могут перемещать на спецстоянку.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области усилят контроль за нелегальными перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент такие услуги оказывают около 6000 перевозчиков. Однако лицензия есть лишь у 1000 из них. Остальные возят пассажиров без разрешения и прохождения обязательного медосмотра, а также без всякой ответственности за жизнь и здоровье людей. Кроме того, нелегалы вытесняют лицензированных перевозчиков, отнимая у них прибыль, сообщает региональный Минтранс.

Вопрос по незаконным перевозчикам взят на особый контроль. В качестве меры борьбы их транспортные средства могут перемещать на спецстоянки. Сейчас этот вопрос прорабатывается.