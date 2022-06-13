В Кировской области работают около 5000 нелегальных перевозчиков

Транспорт нелегальных перевозчиков могут перемещать на спецстоянку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области усилят контроль за нелегальными перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент такие услуги оказывают около 6000 перевозчиков. Однако лицензия есть лишь у 1000 из них. Остальные возят пассажиров без разрешения и прохождения обязательного медосмотра, а также без всякой ответственности за жизнь и здоровье людей. Кроме того, нелегалы вытесняют лицензированных перевозчиков, отнимая у них прибыль, сообщает региональный Минтранс.

Вопрос по незаконным перевозчикам взят на особый контроль. В качестве меры борьбы их транспортные средства могут перемещать на спецстоянки. Сейчас этот вопрос прорабатывается.